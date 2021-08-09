В программе «Политическая украинистика» Андреаса Умланда публицист, политолог и литературный критик Николай Рябчук высказался о том, что путинская идея «одного народа» - это имперская одержимость российской элиты. Он предположил, как бы на нее отреагировали в современной Германии, Австрии или Швейцарии.

«Были такие настроения когда-то давным-давно в Германии, по крайней мере, по отношению к Австрии. Но Германия вылечилась и ее вылечили, благодаря денацификации. Об этом сегодня никто не говорит ни в Австрии, ни в Германии, это был бы плохой тон», - говорит он.

Публицист отмечает, что в России не было ни денацификации, ни декоммунизации, что затрудняет процессы преобразования.

«Не произошло деимпериализации, эта ментальность и способ мышления сохранились и даже укрепились за последние 20 лет благодаря господину Путину. Я считаю, что в этом смысле общество больное, его надо бы как-то подлечить», - предлагает он.

Рецепт «лечения» прост и сложен одновременно.

«Самой лучшей терапией была бы успешная Украина, экономически и политически развитая, стабильная, привлекательная для общества евроатлантического. Надо не только чтобы мы просились туда, а чтобы нас хотели, нас приглашали. А я думаю, что мы можем такую страну построить. Результаты социологических опросов говорят, что абсолютное большинство хочет вступления в Евросоюз и в НАТО», - говорит он.

Публицист видит шансы на успех.

«Мяч на поле Украины. Мы, наконец, должны осуществить определенный пакет реформ, это происходит очень болезненно. Я понимаю почему, какое наследие у нас. Но я думаю, что Украина имеет гораздо лучшие шансы это сделать, чем сегодняшняя Россия, которая приняла эту ретроградную, совершенно реакционную идеологию «русского мира». Это средневековая идеология», - заключает он.

Также Politeka сообщала, что Зисельс определил перспективу Украины: «Мы идем своим путем. Если мы его чувствуем и настаиваем, что это наш путь – какая нам разница, что о нас пишут?».

Politeka сообщала также, что, по мне нию политолога Кочеткова, сейчас государство приходит к пониманию, что язык, вышивка и герб - это еще не все, этого не достаточно.