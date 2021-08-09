Результат украинской сборной на Олимпиаде-2020 вытащили именно спортсмены, тогда как чиновники сделали все для провала. Об этом заявил глава исполкома «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный на своей странице в Facebook.

«Победы украинских спортсменов происходят не благодаря, а вопреки государству. Пример - ситуация с легкоатлеткой Килипко, которая сама выборола 5 место, ведь ей отказали в просьбе взять тренера. И после этого профильный министр делает заявления, что «атлетов обеспечили всем необходимым» и обещает «пересмотреть неперспективные виды спорта». На самом деле, это наши спортсмены имеют право «пересматривать» целесообразность чиновников на Олимпиаде и в министерстве по результатам соревнований. Потому что спортсмены спасли результат Украины на Олимпиаде в Токио, который едва не завалили чиновники», - отметил Палатный.

Он убежден, что ухудшение результатов сборной по сравнению с прошлыми годами связано с недофинансированием спорта.

«Наши спортсмены продемонстрировали невероятную волю к победе и искреннее желание прославить свою страну. Но, несмотря на эти усилия, Украина получила лишь 44 место в медальном зачете. Уменьшение количества медалей по сравнению с предыдущими годами понятно, ведь в этом году мы имели самую сборную в истории - 157 атлетов. Все это последствия многолетнего финансирования спорта по остаточному принципу и недостаточного внимания государства. Убежден, что эти Игры - серьезный повод задуматься о ситуации в стране в целом и пересмотреть подходы к финансированию и развитию спорта. Иначе, очень скоро Украина перейдет в зрительный зал Олимпиады», - заявил глава исполкома «УДАРа Виталия Кличко».

Он также отметил, что актуальным является вопрос общей стратегии государства по развитию массового спорта, ведь без этого о олимпийские награды можно не мечтать.

Напомним, ранее Палатный сообщил, что юниорская команда Украины по ММА - вольной борьбе, победила на чемпионате в Европе.