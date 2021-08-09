За последние месяцы прошло много событий и создано много поводов подумать, куда Украине поворачивать. А мир как раз и будет иерархизироваться на самостоятельных и на тех, кто будет уже вечно ведомым и той самой глиной, гумусом для других. Об этом руководитель Strategic Group: Sofia, экс-директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы»

«Вот какой тест пройден в условиях глобального экономического кризиса, в условиях этих пертурбаций и изменений на Западе и Востоке. Там своя игра, своя борьба за лидерство. Но лидеры внимательно следят и за тем, как ведут себя страны менее развитые. Являются ли они развитыми, или остаются ведомыми. Украина, к сожалению, вступает в этот поворот в качестве ведомой, с комплексом подростковости, с комплексом хронической недоделанности и даже боязни сделать самому. Страх сделать самому, мне кажется, самый фундаментальный», - говорит он.

Его придется преодолевать, утверждает аналитик.

«Согласитесь, это выглядит по-идиотски, когда мы в состоянии к чему-то определиться или выяснить по факту очередной встречи ТАМ. У нас нет этой ясности между встречами. Вот, нужно поехать к Меркель, вот, нужно поехать к Байдену, где-то там съездим, переговорим в Батуми, и только после этого… А наша внутренняя жизнь, получается, постоянно зависит от того, как у них там сложилось», - отмечает Ермолаев.

«Это свидетельствует о том, что тот состав правящего политического класса в широком смысле: законодательная и исполнительная власти, президентская команда, силовики, которые оснащены огромным количеством умников, пишущих, отслеживающих, мониторящих - эта правящая машина не вырабатывает самостоятельных решений в принципе. Потому что если бы эта машина была заточена на саморазвитие, она бы убеждала, прежде всего, нас, а не Меркель с Байденом», - делает вывод руководитель Strategic Group: Sofia.

Как сообщала Politeka, Решмедилова заявила о встрече Зеленского с Меркель, что это общая договоренность между Европой и Соединенными Штатами с участием Украины.

Также Politeka сообщала, что Томенко заявил, что во многих европейских странах министры женщины, а уже начальники Генштаба – мужчины.