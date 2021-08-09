Публицист, политолог и литературный критик Николай Рябчук в программе «Политическая украинистика» Андреаса Умланда рассказал о самой главной проблеме Украины, мешающей построить правовое государство. Он сравнивает ее со старым пистолетом госпожи Симпсон из своей книги о поражении Оранжевой революции

Он считает, что надо отбросить этот старый «пистолет», который достался Украине от коммунистического прошлого, и начать строить правовое государство.

«Отбросить это государство, построенное на принципе шантажа, собирания компромата и селективном применении права. Они все это понимают, что это надо изменить, перейти к равным правилам игры. Все понимают, но всем жалко выбросить это хорошо работающее шантажистское государство. Такое удобное: карманные судьи и прочее», - говорит он.

На это в последний момент не решился ни Виктор Ющенко, ни Порошенко, ни нынешняя власть.

«Хотя уже тридцать лет существования независимого государства все понимают, что надо это менять, что здесь не будет хорошей европейской экономики, европейского общества, если мы не откажемся от этого принципа государственного шантажа, селективного применения права, и не перейдем к правовому государству. Это самая большая проблема Украины», - отмечает писатель.

Да, говорит он, в Украине есть демократия. Но без верховенства права она не работает.

«Она не функциональна, она пародирует сама себя и компрометирует. Из этого проистекают все наши проблемы. А надо сделать маленький шаг, просто отважиться применить равные правила ко всем участникам процесса. Это очень трудно. Пока что никто этого не отважился сделать», - говорит Рябчук.

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