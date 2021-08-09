Глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24»заявил, что в Украине работает правительство владельцев грин-кард и налогоплательщиков в других странах

«Мы перешли границу здравого смысла в системе государственной службы. Раньше в Украине была такая мода... Например, если приходил министр с любовницей, то она в основном помощник или советник. А сейчас уже любовниц начали делать заместителями министров, иногда даже исполняющим обязанности министров. Ну, последние годы такая тенденция. Если вы приводите с собой, условно говоря, того, кто пишет вам выступления – это пресс-секретарь, а сейчас уже почти первые заместители министров», - говорит эксперт.

Томенко называет это тенденцией наглости и цинизма в системе государственной службы.

«А что говорить, если люди, которые не читали ни одного закона и Конституции, становятся министрами или депутатами? А что, любовница виновата или что? Можно и любовницу подтянуть до заместителя министра», - сказал он.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко назвал украинских чиновников, которые «финансируют братские народы».

Также Politeka писала, что Николай Томенко раскрыл, сколько политические партии получили из госбюджета во время каникул.