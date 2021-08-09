Каждый правитель в Украине сталкивается с очень серьезной проблемой: легко наказать какого-то таможенника, гаишника, но гораздо сложней сказать «нет» своему брату, жене, своим родственникам и друзьям. Об этом в программе «Политическая украинистика» Андреаса Умланда рассказал публицист, политолог и литературный критик Николай Рябчук

«Даже если надо кого-то посадить из этих ближайших - вот тут начинается серьезное испытание. Пока что никто этого не отважился сделать, но надеюсь, что кто-то захочет. Все-таки это большая страна, очень перспективная, в которой происходят регулярные выборы, есть конкурентный процесс. Рано или поздно у власти будет какая-то элита, которая захочет стать исторической. У кого-то должны быть амбиции войти в историю как Жорж Вашингтон, как Черчилль, как государственный муж или государственная дама, которые бы изменили правила игры. Это то, чего Украине пока не хватает, но я думаю, это вопрос времени», - отмечает писатель.

Рассуждая о книге «У забора сада Меттерниха», написанной для западного читателя, он указывает:

«В оригинале она была написана по-английски и первая версия была напечатана на английском языке. Она о попытке установить в Украине авторитарный жесткий режим белорусского или российского типа, которая, к счастью, не удалась. Эта книга – попытка объяснить, что такое Украина, прежде всего для зарубежного читателя», - отмечает автор.

Как сообщала Politeka, Чеповой посоветовал украинцам воспользоваться помощью для дальнейших трансформаций Украины.

Также Politeka сообщала, что Друзенко розповів про зміни до Конституції: «Потрібно дві сесії, під час другої потрібно більше 350 голосів».