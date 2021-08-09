Жена эксрегионала Владимира Пехова Леся Софиенко получила более 120 млн гривен дохода и не уплатила ни копейки налогов в государственный бюджет. Сообщается, что Государственная фискальная служба через суд пытается взыскать с нее задолженность, но она сбежала за границу.

Об этом говорится в материале “Стоп коррупции”.