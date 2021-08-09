Жена эксрегионала Владимира Пехова Леся Софиенко получила более 120 млн гривен дохода и не уплатила ни копейки налогов в государственный бюджет. Сообщается, что Государственная фискальная служба через суд пытается взыскать с нее задолженность, но она сбежала за границу.
Об этом говорится в материале “Стоп коррупции”.
"Провинилась фискалам и Софиенко. Совместными усилиями общественных активистов и правозащитников ОО "Стоп коррупции" и неравнодушных граждан удалось установить, что Леся Степановна не декларирует свои доходы и не платит на территории Украины установленные законом налоги. Выяснилось, что женщина получила за рубежом нелегальные доходы суммой свыше 120 миллионов гривен, не платя никаких налогов в государственную казну", — сообщают журналисты.
Как выяснили фискалы в 2018 году, женщина годами роскошествовала, но не подавала декларации об имущественном состоянии и доходах за 2012-2016 годы и искажала данные в налоговой декларации за 2014 год. В целом налоговики доначислили налогов на доходы физических лиц в сумме 22,7 млн грн и военного сбора за 2015-2016 годы на общую сумму более 1,1 млн грн.
"И пока Софиенко пыталась в судах отменить претензии к ней государства, долг вырос. Должницы-миллионерше было начислено пеню на общую сумму 15,7 млн грн. Поэтому в целом Леся должна вернуть в госбюджет уже более 45 миллионов гривен", — говорится в статье.
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Как стало известно, она вместе со своим мужем скрывается от правосудия на Кипре: по информации журналистов, скандальная чета владеет на острове элитной виллой. Кроме того, госпожа Леся с 2010 года имеет вид на постоянное жительство в Германии.