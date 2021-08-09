Почему Украина «недовзрослая» держава и что это значит? Руководитель Strategic Group: Sofia, экс-директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев в новом выпуске программы Юрия Романенко «Романенко. Беседы» объяснил философию преклонения украинцев перед чужой силой

«Недовзрослость» - это важная психологическая черта, связанная с нашим состоянием массового и индивидуального сознания, самоощущение «а я маленький такой». Но это возможно только тогда, когда есть ощущение своей практической недостаточности, коллективной бессознательной недостаточности», - говорит он.

Проблема нашего обновленного, поствоенного украинского коллективного менталитета – хроническая недостаточность того, что мы можем продемонстрировать таки, что мы можем, отмечает аналитик.

«Слабые попытки самоутвердиться на войне, когда мы демонстрировали, какие у нас новые пушки появляются, самоходки. Этот период очень быстро исчерпался, потому что слишком мало практических успехов. Даже те, которые лепят на День Независимости, стали предметом иронии. Я сейчас не разбираю отдельно конкретные случаи. А говорю о том, что у нас количество неудач и недоведенных дел намного больше, чем успехов, с которыми ми можем стать в ровень с теми, кому мы завидуем. Это какая-то практическая недостаточность. Они летают, а мы нет. Они ездят, а мы нет. Они строят, и быстро строят, а мы медленно и дорого. И так далее», - рассуждает Ермолаев.

Он привел в пример ситуацию с ценами на сельхозпродукты в Украине.

«Страна, гордящаяся тем, что мы выращиваем подсолнух, пшеницу, чуть ли не одна из основ мировой продовольственной безопасности, мы с каким-то чувством вины сравниваем цены собственной продукции на зарубежных рынках и своих. И видим, что у нас это все дороже. Эта сторона, как мне кажется, и является главной причиной того, почему в психологии у нас появляется подростковость. Мы не доводим до ума ни одного практического дела», - резюмирует он.

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