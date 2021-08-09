В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» председатель политической партии «Родная Украина» Николай Томенко предположил, когда в Украине начнутся протесты

По мнению политика, в Украине начнутся протесты и есть два сценария развития этих движений.

По его словам, оппозиция может развивать один из сценариев и поднимать будут именно социально-экономическую тему, но отнюдь не геополитическую. «Потому что неподъемная тема... Можно поднять только на ценах, тарифах, экономических вопросах и так далее», - объясняет он. То есть, говорит Томенко, половина украинцев не может себе позволить не то, что автомобиль, а просто пищевые продукты.

Тем не менее, гость программы замечает, что оппозиция не синхронизирована в этом плане. «Это очень разные люди. Это и Тимошенко, это и Порошенко, это, условно говоря, и ОПЗЖ», - подчеркивает он. По словам Томенко, протестный потенциал, однозначно, есть, но каждый будет самостоятельно его развивать.

Также он рассказывает о сценарии, согласно которому возможность принимать решения передадут народу. «Разрабатывается сценарий референдума, как выпустить пар через референдум», - объясняет политик. В частности, конкретизирует он, речь идет о законопроекте об олигархах и других – какие из них люди согласятся принять.

Томенко заключает, что так или иначе, Украине следует рассчитывать на развертывание протестных движений. «У нас не холодная, горячая осень однозначно», - подчеркивает политик.

Как сообщала Politeka, Томенко рассказал, каким должен быть правильный сценарий развития страны.

Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал, на какое будущее рассчитывать Украине.