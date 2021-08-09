Нумеролог Нонна Мусалян на канале «My.ua» рассказала, каким людям будет сложнее всего в августе. По её словам, труднее всего будет людям с консервативным складом ума. Также нумеролог рассказала, работникам каких сфер стоит ожидать успехов в августе.

«На первый план выходят люди, работающие с информацией и образованием – эти люди будут иметь новые перспективы в своей реализации. Я бы порекомендовала людям очень четко работать с информацией и стараться её фильтровать и не брать всё из информационного поля», - отметила Мусалян.

По мнению нумеролога, сложнее всего в августе будет людям консервативного мышления, ведь принимать новизну будет сложнее всего. По её словам, людям, у которых есть крайность, им будет сложнее воспринимать новое, что принесёт август, ведь для таких изменений надо быть достаточно гибкой личностью.

«Кроме них самих им помочь не сможет никто. Консервативные люди ограничивают себя своими же убеждениями, они сидят в определенных рамках», - подчеркнула нумеролог.

Как отметила Мусалян, консервативным людям стоит попробовать изменить себя, а для этого надо хотя бы захотеть и пойти навстречу переменам в жизни.

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