Среди организаторов концерта ко Дню Независимости Украины могут быть провокаторы. Подробнее об этой погрешности в организации 30-летия государства рассказал звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина».

Как рассказывает гость программы, организаторы пригласили на концерт ко Дню Независимости Украины группу «Green Grey», репертуар которой - русскоязычный, а потому выступление пришлось отменить. Далее, отмечает Бебешко, российские СМИ вместе с оппозиционными партиями начали распространять нарратив о притеснениях русского языка в Украине.

Сам продюсер утверждает, что Зеленскому нужно избавиться от ненужных людей, которые постоянно делают глупости. «Снова скандальная история с группой «Green Grey». Это чистая провокация. Разве те люди, которые пригласили «Green Grey» не знали, что они поют на русском языке?», - справедливо спрашивает он.

Гость программы акцентирует на том, что президент Украины не имеет никакого отношения ни к приглашению русскоязычной группы, ни к отказу ей, у него есть другие важные дела, кроме концерта. В таком случае он делает вывод, что команда Зеленского - или некомпетентна в принципе, или же там есть провокаторы. Следовательно, Бебешко ставит вопрос к этим людям: «Зачем вы это делаете? Зачем вы опять подставляете президента, если вы знали, что будет только украиноязычное в концерте?».

Как сообщала Politeka, Пелюховский рассказал о предстоящем праздновании тридцатилетия независимости Украины.

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