Оказалось, многие наши представления, как мы сами себя позиционируем и на внешней, и на внутренней арене – это вообще неадекватная история. Об этом руководитель Strategic Group: Sofia, экс-директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев рассказал в новом выпуске программы Юрия Романенко «Романенко. Беседы»

Он прокомментировал результаты соцопроса, в котором 41 процент опрошенных согласны с утверждением Путина об «одном народе».

«Значит, мы не понимаем, что на самом деле происходит с обществом, экономикой, культурными настроениями. Так что на самом деле эта приснопамятная статья господина Путина – это всего лишь как какой-то реактив, химический состав, который вдруг проявил оттенки другого содержания. Вот стояла прозрачная жидкость, и нам все было понятно. Она просвечивается, наверное, это вообще дистиллят, вода чистейшая. Капнули – ан нет, химический состав сложный, и реакция на этот химический состав не столько умная и адекватная, сколько, скорее, испуг и попытка быстренько от этого избавиться. Пусть будет, как мы думали до «нещодавно», пусть оно так и остается», - говорит он.

О чем это говорит с точки зрения нашего развития и перспективы?

«Это говорит о том, что мы по-прежнему отказываемся жить и развиваться сознательно. То развитие успешно, когда оно сознательно, когда мы что-то делаем со знанием дела. Тогда наше понимание нас, нашего действия, нашего запланированного достигаемого результата является делом осмысленным, спроектированным, не только ценностно, но и рационально. В этом отношении главное проявившееся качество украинского общества в настоящее время и в культурном, и в политическом, и в геополитическом измерении: мы относимся к той части мира, которая развивается несознательно», - заключает Ермолаев.

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Politeka сообщала мнение политолога Андрея Ермолаева, что Мы видим только первые контуры нового мира, который разворачивается очень динамично.

Также Politeka сообщала, что Россия подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека, а за несколько дней до этого появилась статья Владимира Путина.