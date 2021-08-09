Такую сумму рассчитали терорганы Государственной экологической инспекции Украины в течение 7 месяцев-сообщается на официальном сайте ведомства.

"По фактам вырубки леса, незаконного лесопользования, нарушения требований пожарной безопасности в лесах и уничтожения краснокнижных растений составлено более 2,7 тысяч админпротоколов. То есть, сумма убытков за одно нарушение в среднем составляла более 70 тысяч гривен!",- отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный, пишет Znaj.ua.

По словам чиновника, вред, нанесенный окружающей среде, имеет долговременные последствия.

"Лес-это экосистема, которая объединяет все элементы окружающей среды-разнообразные виды деревьев, растений и животных, водные объекты, ландшафт. Вырубка деревьев или уничтожение растительных видов приводят к дальнейшему обеднению всей системы. И, к сожалению, высадкой новых деревьев или растений восстановить ее исходное состояние не удастся», - отметил Андрей Малеванный.

Для того, чтобы защищать старовозрастные леса, важно обеспечить ведение устойчивого лесного хозяйства и защиту и завещание особо ценных деревьев.