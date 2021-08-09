Такую сумму рассчитали терорганы Государственной экологической инспекции Украины в течение 7 месяцев-сообщается на официальном сайте ведомства.
"По фактам вырубки леса, незаконного лесопользования, нарушения требований пожарной безопасности в лесах и уничтожения краснокнижных растений составлено более 2,7 тысяч админпротоколов. То есть, сумма убытков за одно нарушение в среднем составляла более 70 тысяч гривен!",- отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный, пишет Znaj.ua.
По словам чиновника, вред, нанесенный окружающей среде, имеет долговременные последствия.
"Лес-это экосистема, которая объединяет все элементы окружающей среды-разнообразные виды деревьев, растений и животных, водные объекты, ландшафт. Вырубка деревьев или уничтожение растительных видов приводят к дальнейшему обеднению всей системы. И, к сожалению, высадкой новых деревьев или растений восстановить ее исходное состояние не удастся», - отметил Андрей Малеванный.
Для того, чтобы защищать старовозрастные леса, важно обеспечить ведение устойчивого лесного хозяйства и защиту и завещание особо ценных деревьев.
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«В частности, в начале года правительство приняло постановление об усилении мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошной вырубки. Также разработан проект Государственной стратегии управления лесами до 2035 года, которая предусматривает сохранение видового разнообразия в лесном фонде», - рассказал Андрей Малеваный.
Он подчеркнул, что в реформировании нуждается и система ответственности за вырубку леса.
«На сегодняшний день штраф за порубку или повреждение деревьев составляет 2550-5100 гривен для должностных лиц. Зато нелегально уничтоженная древесина продается на десятки миллионов гривен. Повышение штрафов позволит более эффективно противодействовать таким преступлениям", - добавил Андрей Малеваный.
Глава ГЭИ подчеркнул, что достижения более эффективной защиты лесных насаждений станет возможным и благодаря усилению экологического контроля путем принятия законопроекта №3091. Так, сейчас инспекторы часто сталкиваются с недопусками в лесхозы, где происходят незаконные рубки. Проектом закона предлагается повысить штраф за это нарушение с 765 гривен до 600 тысяч - 1,8 миллиона гривен.