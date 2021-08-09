В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог Игорь Рейтерович поразмыслил о том, как дальше будет развиваться политическая карьера премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Гость программы называет Дениса Шмыгаля идеальным премьер-министром, с которым комфортно и удобно работать, который просто говорит, что все сделает. Следовательно, предполагает он, никаких скандалов из-за отставки не предвидится. «Я думаю, что отставка Шмыгаля пройдет безболезненно», - предполагает Рейтерович.

Кроме этого, он считает, что прощание со Шмыгалем имеет также и практическую цель. «Его отставка будет призвана снять напряжение в обществе», - говорит политолог и объясняет, что речь идет о скидывании ответственности за тарифы. Рейтерович акцентирует на том, что и 2,7 миллиарда долларов от МВФ не слишком решат проблемы Украины, а потому Зеленский не сможет просто установить цену на газ в 5 грн. По его словам, общество будет шокировано, а вину нужно на кого-то скинуть.

Тем не менее, эксперт убежден, что отставка Шмыгаля будет цивильной и красивой. «Он напишет заявление по собственному желанию: я устал, у меня семья, нужно дать дорогу молодым, или что-нибудь ещё в этом роде», - рассуждает он. По мнению Рейтеровича, ко Шмыгалю не отнесутся так, как к Гончаруку, ведь это совсем другой человек.

Также гость программы отмечает, что Шмыгаль как кандидатура на увольнение удобен и президенту, и народным депутатам. «Депутаты окажутся перед выбором: пожертвовать либо Шмыгалем, либо собой», - заявляет он и добавляет, что выбор очевиден.

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