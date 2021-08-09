В период с 30 июля по 5 августа 2021 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 733 проверки и составлен 689 протоколов об административных правонарушениях.

Сумма рассчитанного ущерба составляет 7,55 млн. грн, пишет Znaj.ua.

Наиболее резонансное нарушение требований природоохранного законодательства было зафиксировано в Одесской области. Фонтанской сельском совете Одесского района предъявлена претензия на сумму 2 млн 708 тыс. 840 грн. за образование несанкционированной свалки за пределами села Александровка в районе бывшего карьера по добыче известняка. Инспекторами зафиксированы бытовые, строительные и промышленные отходы, складирование которых привело к загрязнению земельных ресурсов аммонием, сульфатами, фосфором и нитратами.

Также инспекцией в Харьковской области предъявлено претензию КП Харьковской районной рады «Коммунэнерго» на сумму 804 тыс. 983 грн. за самовольное пользование подземными водами для передачи воды населению без разрешения на пользование недрами. Материалы уже направлены в Харьковскую областную прокуратуру для открытия уголовного производства.