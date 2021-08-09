Белорусского оппозиционера Виталия Шишова убили спецслужбы так же, как и журналиста Павла Шеремета. Об этом политик, медиа-менеджер и журналист Евгений Рыбчинский рассказал в новом выпуске программы «Монолог. Ще не вмерла».

«И это в XXI веке, когда мощные демократии мира ищут новые формы сотрудничества гражданина и государства, разрабатывают новые парадигмы развития. Если путинская Россия – это, извините, чирей на ср*ке нашей планеты, то Беларусь – это, скорее, комариный укус, что чешется и краснеет после каждого почесывания», - говорит он.

Рыбчинский прокомментировал убийство председателя общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова.

«Показательно так убили, как и Шеремета. Сделали это в Киеве. Он исчез второго июня во время пробежки в парке. Вскоре его нашли повешенным. Гэбэшники сделали это так, чтобы выглядело, будто это суицид. Пацану 26 лет, а они его в самоубийцы решили записать. Это страшные люди, гэбэшная сволочь», - отмечает журналист.

Он предполагает, что убийство может быть связано с деятельностью Виталия Шишова, который активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто страдал от режима Лукашенко.

«По сути, этот их «Белорусский дом» был службой контрразведки в изгнании. И теперь эта служба оказалась без руководителя», - констатирует Рыбчинский.