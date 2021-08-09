В эфире программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?» иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич рассказала, на каких основаниях человек может иммигрировать в США.

«Если брать конкретно иммиграционную политику США, можно определить для себя варианты иммиграции. Самый, наверное, простой и популярный – это лотерея грин-кард. Почему самый простой – он не требует никаких особых вложений на самом начальном этапе. По сути, вы заполняете в определенное время заявку и ожидаете, выберут ли вас, станете ли вы счастливчиком и получите ли возможность получить вид на жительство США», - рассказала Голиневич.

Другой вариант, отметила юристка – это семейная иммиграция, которая касается тех, у кого есть какие-то родственники на территории США, которые имеют право перевезти человека туда, либо когда человек планирует заключить брак с гражданином США либо человеком, проживающим на территории США.

«Третий вариант иммиграции – это иммиграция через инвестирование. Это, пожалуй, один из самых сложных вариантов иммиграции. Почему – потому что он требует колоссального вложения денежных средств, в районе 950 тысяч долларов. Мало того, государству важно не только быть уверенным, что вы вложите эти деньги в бизнес, создадите рабочие места, организуете компанию на территории США, но и подтвердить, откуда вы получили эти средства и законным ли путем они были получены», - объяснила Голиневич.

Она добавила, что вопрос в документальном основании иммиграционного кейса, и мало просто заполнить заявку и отметить, что у вас есть деньги. По словам юристки, нужно показать, какой деятельностью вы будете заниматься, доказать, что вы открываете фирму или уже купили существующую, показать преимущества организации этого бизнеса на территории США и убедить, что он принесет пользу государству и не будет убыточным.

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