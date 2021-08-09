Политолог Игорь Рейтерович в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, каким может быть политическое будущее Арсена Авакова.

“Я думаю, что перед Аваковым, с точки зрения его политических перспектив, сейчас стоит непростой выбор, с кем строить свое политическое будущее… У него есть как минимум два достаточно молодых, перспективных политика, с которыми он может выстраивать свое политическое будущее. Это не будет как публичная такая персона. В первую очередь это будет позиция ментора”, - сказал Игорь Рейтерович.

Он отметил, что при этом Арсен Аваков будет стоять в тени и руководить, но нужно учитывать и его политические амбиции.

“Много может измениться после визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Например, мало кто вспоминает о том, что Аваков как раз за последние год-полтора наладил очень неплохие отношения с представителями американского истеблишмента. И если вначале у него были не очень хорошие отношения, то потом они изменились”, - добавил Рейтерович.

По его словам, также есть вероятность, что Аваков может вернуться в политику в качестве главы Офиса президента, что будет способствовать балансу сил власти.

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