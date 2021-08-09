В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог Николай Спиридонов оценил вероятность появления экс-министра внутренних дел Арсена Авакова в украинском политикуме и развития его политической карьеры.

Как объясняет политолог, новые лица в политике становятся все менее желательными: они также не всегда могут справиться с ситуацией. Следовательно, говорит он, старые лица выглядят более привлекательными для общества и могут составить конкуренцию новым.

По мнению Спиридонова, Аваков имеет все шансы построить политическую карьеру. «Из политики он не уходит, но вот засияет он осенью или чуть позже...», - рассуждает он и добавляет, что все зависит от обстоятельств.

Политолог утверждает, что для действующей власти Аваков в определенной степени чужой, но его привлекут к политике, как только понадобится. «Если без него не получится обойтись», - подчеркивает он. Попутно Спиридонов вспоминает разговоры об отставке Авакова, которые начались еще в 2019 году. «Сначала Авакова хотели уволить, а потом даже в переписке депутатов звучало, что да, можно было бы Авакова убрать, но тогда Порошенко готовит путч», - рассказывает гость программы.

Кроме того, говорит эксперт, до сих пор открытый вопрос о том, справится ли Денис Монастырский как глава Министерства внутренних дел. «Если руль у него из рук местами будет выпадать, то тут тогда возможны нюансы», - предупреждает Спиридонов.

Как сообщала Politeka, Спиридонов рассказал, каких министров могут заменить.

Также Politeka писала о том, что Спиридонов рассказал, появятся ли в Украине новые партии.



