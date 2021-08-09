Член политсовета Партии регионов и соратник Януковича Василий Горбаль пытается возглавить один из основных антикоррупционных органов страны. Активисты попытались не пустить Горбаля на сдачу тестов в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности.

Об этом в Facebook сообщил Рик Декарт, передает Главком.

"Господин регионал хотел попасть на главу Бюро экономической безопасности. Но попал в компанию славных казаков",- отметили активисты.

Бывший председатель Львовской облгосадминистрации, действующий член Наблюдательного совета НБУ уже отреагировал на инцидент.

"Тестирование у меня получилось сегодня несколько экстремальным. Кучка "активистов" (около 30 человек) решила не допустить меня к сдаче тестов. После получасовой толкотни, оскорблений и брани парней, испорченного костюма белой жидкостью, была достигнута договоренность между руководством Госслужбы, полицией и "поборниками справедливости" о допуске меня в помещение и прохождения тестирования в присутствии(!) сотрудников полиции и двух представителей от "народа".

Напомним, бывший регионал довел свой банк до рекапитализацией. Отметим, что если бы в комиссии по отбору на кандидатов на главу Бэб были Международные антикоррупционные активисты, такие одиозные представители Партии регионов и Януковича (с сомнительной репутацией) не смогли бы пройти в финальный список участников.

Справочно. Василий Горбаль родился 18 марта 1971 года во Львове. Украинский политик, народный депутат Украины 4, 5 и 6 созывов, член Совета НБУ (с 2003-2005 и с 2007-2014 годы). Почетный президент публичного акционерного общества Акционерный банк"Укргазбанк". Председатель Львовской областной государственной администрации с 20 апреля по 21 декабря 2010 года.

В сентябре 2018 года был одним из подписантов письма к патриарху Варфоломею, в котором призвал отложить предоставление Томоса.