Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 9 августа, в день великомученика Пантелеймона Целителя, будут молиться о врачах и больных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-medical.org.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во время Божественной литургии будут вознесены особые молитвы о врачах и больных, пишет "Знай".

«Великомученик Пантелеймон прославляется святой Церковью за его большую веру и любовь к Богу, которых не смогли сломить жестокие пытки и мученическая смерть», - сказал в своем обращении ко дню памяти святого Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что православный народ Украины всегда глубоко уважал память святого Пантелеймона, сооружая в его честь часовни, храмы и монастыри.

"Для православных христиан общеизвестно то, что страдания и болезни являются последствиями грехов. Грех нарушает разумную гармонию телесных и душевных сил человека и приводит его к страданию. Грех калечит не только человека, но и среда, в которой живет человек, делает враждебным к ней. Через грех человек познал смерть", - пояснил владыка»

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что святая Православная Церковь возносит особые молитвы к Богу, Творцу Неба и земли, и просит, «чтобы Господь ради заступничества святого великомученика Пантелеймона, простил грехи и исцелил от болезней и страданий».

Митрополит Онуфрий поздравил всех врачей с днем небесного покровителя и призвал на них Божье благословение.

"Святой великомученик Пантелеймон в земной жизни был врачом, а после перехода в вечность стал покровителем врачей. Призываю епископат, священство, монашество и всех верных Украинской Православной Церкви вознести молитвы за всех медработников, которые в сложное время пандемии совершают жертвенное служение своему народу. Пусть молитвами святого великомученика Пантелеймона, Господь благословит всех врачей», - заключил архипастырь.