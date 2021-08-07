Пока есть эта жертвенная любовь, пока есть благочестивые люди рядом с нами, до тех пор Бог будет беречь нас от самоуничтожения

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер», пишет Znaj.

Предстоятель УПЦ опроверг мнение, что благочестивыми могут быть только монахи и священники, посвятившие свою жизнь Богу. "Благочестиво проводят жизнь и те, кто живут в миру", – отметил он и рассказал об одной благочестивой женщине с Урала – Параскеву Середкину, которая в советские богоборческие времена постоянно приезжала на богомолье в монастырь.

По словам Митрополит Онуфрия, эта женщина была очень смиренной, хотя и терпела много скорбей в жизни.

«Она жила со своей больной от рождения сестрой и всю жизнь за ней ухаживала. Другая ее сестра была психически неуравновешенной и часто оскорбляла Параскеву, а иногда и била. Но Параскева все смиренно переносила. А на заводе, где она работала, имела среди людей авторитет глубоко нравственного человека. В конце жизни она смертельно заболела онкологией. Однако и на болезнь никому не жаловалась, смиренно терпела и употребляла до смерти только просфору и воду.

Я встречал ее уже именно в этот период. И она ничем не выражала, что сильно болеет, всегда была жизнерадостным, скромным, смиренным человеком. Под конец жизни она говорила такие слова: «Господи, как легко жить скорбями и как трудно жить без скорбей». Ей все скорби приносили радость и счастье жизни», - заметил архипастырь.

Блаженнейший вспомнил удивительный случай из жизни Параскевы Середкиной.

«Одна молодая женщина, которая работала с Параскеве на заводе, шла с ночной смены в полночь домой. И вот за нее стали бежать два юнца. Они догнали ее, вынули ножи и стали требовать отдать им сумку, иначе убьют. Она отдала им сумку и начала молиться. Но будучи неверующей, она не знала молитв и сказала следующее: «Боже Середкиных, помоги мне!». Вдруг ребята остановились, и она побежала домой. Вот как влияют благочестивые люди в миру на тех людей, которые живут рядом с ними», - сказал владыка.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что и сегодня в мире есть много благочестивых людей, которые являются примером для других людей.

"Настоящий благочестивый человек никогда не выказывает свое благочестие, он хоронит его. Это ее внутреннее сокровище, драгоценность, которую она не выставляет на показ, не хочет, чтобы ее хвалили за это, в ладоши хлопали, но они есть. Если бы благочестивых людей не было, то мы бы своей злобой друг друга задушили. Благочестие - это жертвенная любовь к Богу, когда человек себя жертвует Божественной любви, и жертвенная любовь к ближнему. Пока есть эта жертвенная любовь, пока есть благочестивые люди рядом с нами, до тех пор Бог будет беречь нас от самоуничтожения. Будем благочестивы, любим Бога, любим ближнего своего, прощаем друг друга! Это есть суть благочестия. И будем жить в мире, и Бог сохранит нас и весь мир», - подытожил Митрополит Онуфрий.