Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий пообещал вывести на поддержку арестованных ветеранов и проукраинских активистов в Харькове тысячи людей
Об этом он заявил во время митинга у стен Шевченковского районного суда Киева, который приговорил задержанных к двум месяцам СИЗО.
«Это наши люди, я повторюсь - наши люди. Не Национального Корпуса, не ветеранского среды, а именно наши, то есть украинцы, те, которые за нее «тянули», за нее были готовы умирать, и за которых и мы, если надо, будем готовы умирать, ибо это и есть единственное, что называется национализмом - когда ты готов «тащить» за свое и за своих», - заявил Билецкий. По его словам, Нацкорпус готовится к дальнейшим массовым акциям протеста.
По мнению Билецкого, такое наступление на ветеранское и патриотическое сообщество инспирировано напрямую офисом президента и самим президентом Владимиром Зеленским.
В митинге в поддержку заключенных возле Шевченковского суда 6 августа приняли участие около 3 тысяч представителей Нацкорпуса и других патриотических движений и общественных организаций. В частности в поддержку ветеранов высказались также представители Свободы, Демсокиры, Правого сектора и тому подобное.
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Как известно, 5 августа в Харькове СБУ задержала семерых ветеранов и харьковских активистов по обвинению в создании преступной организации. Нацкорпус все обвинения называет политическими репрессиями.