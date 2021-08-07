Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий пообещал вывести на поддержку арестованных ветеранов и проукраинских активистов в Харькове тысячи людей

Об этом он заявил во время митинга у стен Шевченковского районного суда Киева, который приговорил задержанных к двум месяцам СИЗО.

«Это наши люди, я повторюсь - наши люди. Не Национального Корпуса, не ветеранского среды, а именно наши, то есть украинцы, те, которые за нее «тянули», за нее были готовы умирать, и за которых и мы, если надо, будем готовы умирать, ибо это и есть единственное, что называется национализмом - когда ты готов «тащить» за свое и за своих», - заявил Билецкий. По его словам, Нацкорпус готовится к дальнейшим массовым акциям протеста.

По мнению Билецкого, такое наступление на ветеранское и патриотическое сообщество инспирировано напрямую офисом президента и самим президентом Владимиром Зеленским.

В митинге в поддержку заключенных возле Шевченковского суда 6 августа приняли участие около 3 тысяч представителей Нацкорпуса и других патриотических движений и общественных организаций. В частности в поддержку ветеранов высказались также представители Свободы, Демсокиры, Правого сектора и тому подобное.

Как известно, 5 августа в Харькове СБУ задержала семерых ветеранов и харьковских активистов по обвинению в создании преступной организации. Нацкорпус все обвинения называет политическими репрессиями.