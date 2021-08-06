Можно ли считать все вакцины от коронавируса безопасными?Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.

«Все вакцины, представленные на рынке, безопасны. Дело в том, что есть прямые противопоказания, есть люди-аллергики. В некоторых случаях вакцинация может вызвать аллергическую реакцию. Уже во время массовой вакцинации в рамках фармакологического надзора был проведён анализ, который выявил ряд дополнительных побочных явлений. Во время клинических испытаний таких данных не было, а сейчас мы видим: есть незначительное количество случаев тромбоза с тромбоцитопенией. Также отмечены другие побочные эффекты, в частности, развитие миокардитов. Но, например, в отношении тромбоза с тромбоцитопенией среди всех вакцинированных было всего 272 таких случая, из которых 71 привёл к смерти», - говорит эксперт.

Он предлагает сравнить 71 летальный случай и миллионы вакцинированных, которые получили защиту от инфекции.

«Польза от вакцинации существенно перевешивает риск от неё», - резюмирует Сергей Кравченко.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт заявлял, что для победы над пандемией нужно вакцинировать всех, кроме тех, кто имеет противопоказания к этому.

Также Politeka сообщала, что в украинском городе Моршине после вакцинации 66 процентов взрослого населения не было отмечено ни одного случая заражения коронавирусом.