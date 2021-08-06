Все чіткіше простежується, що ЗеКоманда значно поступається позиціями. Утримувати вплив і управління вдається завдяки адмінресурсу, який поки знаходиться в руках «слуг». Але недавня, очевидна конфронтація Віталія Кличка щодо ОП, що переросла у відкритий конфлікт Кличко-Зеленський, дала перші сигнали: активізувала процес перетворення партійної структури УДАРу, пише "Цензор.Нет".

«Мер мерів» уже взяв потужний політичний курс, який почав з "розпилу" регіонів. Чернівці вже визначилися - зробили ставку на Кличка, точніше домовилися. Мова про резонансне призначення нового голови обласної парторганізації в Чернівцях. Тепер УДАРом Чернівців керує Влерій Чинуш, популярність до якого прийшла в «90-х», там він і отримав хороший досвід (гідний справжнього політика) в частині ОЗУ, договірних схем, рейдерства, кришування.

Той факт, що Чинуш черговий раз змінив політичне забарвлення, особливо нікого не дивує, в його випадку це цілком звичайна ситуація. Офіційно Віталій Чинуш був у партії «Наша Україна», потім в «Рідне місто», а неофіційно - і в «Солідарності», і в «Слузі народу». Адже зовсім неважливо, під яким прапором стояти на фінансових потоках свого регіону. Але не бути членом партії й різко очолити її обласний осередок - це вже дійсно дивно. Тим більше, до цього Чинуш був рядовим членом партії ліберальних поглядів місцевого рівня, а тепер очолив обласне представництво правоцентристського УДАРу Віталія Кличка.

Як правило, така посада обіцяє перспективи потрапляння до виборчого списку кандидатів від партії під прохідним номером або ж можливість потрапити у вищий ешелон державної влади в разі перемоги на виборах. За великим рахунком Чинуш для Кличка дуже непоганий варіант, він - яскравий представник «буковинського клану», один з найбагатших людей регіону, має вагу і вплив в області. У нього є досвід і всі ресурси для проведення виборчої компанії, навіть свої спортивні та громадські організації та активісти. А для Чинуша Віталій Кличко - квиток у велику політику.

Але в цій історії не зрозуміло одне: фактично Віктор Чинуш - людина Іллі Павлюка, той же, в свою чергу, є дуже близьким до Президента і, за інформацією ЗМІ, курує і впливає на безліч процесів в країні (зокрема тих, які ведуть до грошей, великих грошей). Виходить, що сам Павлюк "дозволив" Чинушу примкнути до Кличка. Схоже, що Зе по-тихеньку списують з рахунків - перший і, варто зауважити, дуже ресурсний регіон у них вже вибили.

В даному випадку, Павлюк передає в УДАР не тільки Чинуша, а потужну групу впливу: Чинуши-Продани-Брязкали-Осачуки-Михайлишини. Це справжні господарі регіону, яким дозволено абсолютно все. Вони побудували могутню бізнес-імперію і повністю узурпували всі процеси в області. Факти зловживань цієї групи активно обговорюються тільки в ЗМІ і свідчать про те, що їхнє становище дозволяє розширювати масштаби свого бізнесу, використовуючи кошти держбюджету, не платити податки, обходити законні умови місцевих аукціонів і тендерів, купувати землю й ігнорувати погашення боргів перед муніципалітетом і т.д.

З огляду на те, що навіть близьке довірене коло Президента починає шукати запасні аеродроми та зливатися під більш перспективного гравця - вони або прогнозують його крах, або самі ж його і планують. Тому неможливо уявити, що чекає Зеленського вже цієї осені.