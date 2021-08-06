Можно ли проводить какие-то параллели между гриппом и коронавирусом? На этот вопрос ответил врач-эпидемиолог Сергей Кравченко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
Прежде всего гость программы отмечает, что есть различия в международном и украинском законодательстве по определению COVID-19. По его словам, международные медико-санитарные правила классифицируют это заболевание как угрожающее в международном масштабе, а в Украине оно считается особо опасным заболеванием с развитием острого тяжелого респираторного дистресс-синдрома.
Попутно Кравченко рассказывает, как выглядит смерть от коронавируса. «Люди задыхаются в сознании… Такая отдышка, что мягкие ткани в межреберное пространство впадают, там можно пол ладони между ребрами просунуть», - говорит он. По словам эпидемиолога, увиденное в реанимации не забывается никогда. Сейчас же, утверждает гость программы, Украине в ближайшем квартале грозит штамм «Дельта».
По поводу сравнения коронавируса с гриппом Кравченко говорит так: «Очень тяжело сравнивать коронавирусную болезнь COVID-19 и сам возбудитель SARS-CoV2 с гриппом. Потому что в сотню раз различия в летальности». Чтобы не быть голословным, врач приводит четкие цифры: в общем показатель летальности от COVID-19 уже перешел границу в 2,7% и растет дальше. По его мнению, скоро стоит ожидать летальность в 3%.
Как сообщала Politeka, Кравченко рассказал о видах коронавируса.
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Также Politeka писала о том, что Федорова объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса «Дельта».