В своем блоге «Конституционные диалоги» украинский юрист, общественный активист, председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко рассказал о двух полюсах, через которые проходит человеческая история.

В частности, примером государства, уничтожающего свое население, была нацистская Германия.

«С приходом Гитлера к власти были приняты абсолютно нечеловеческие так называемые расовые законы, но появились какие-то правила игры. Преступные, антигуманные, античеловечные, но, как минимум, ты понимал, что если ты еврей, ты ром, то тебе надо бежать от этого режима, поскольку ты подлежишь уничтожению именно по каким-то объективным формальным признакам, которые можно понять», - рассказывает он.

Но, если заглянуть в опыт, когда правят не люди, а законы - оно не всегда справедливо, отмечает юрист.

«Достаточно вспомнить, что около 80 лет после основания Америки в стране абсолютно законно существовало рабство. Более того, в свое время Верховный суд США постановил, что чернокожие американцы не могут быть гражданами, потому что они по своей сути - вещи. Это ничем не лучше расовых законов нацистской Германии. Но эта система, как минимум, позволяет прогнозировать и планировать свою жизнь в соответствии с понятными правилами игры, хотя и не всегда справедливыми», - делает вывод Друзенко.

«Между этими двумя полюсами и проходит человеческая история. Наверное, в чистом виде они почти нигде не существуют, хотя можно вспомнить от Мао Цзэдуна до Пол Пота, которые уничтожали людей совершенно дико, без правил, уже в ХХ веке. Но законодательство или правила игры, можно сравнить с определенным скелетом человека, который дает возможность держать определенную конструкцию тела - определенную форму организованного политического общества», - говорит ведущий.

Как сообщала Politeka, Друзенко заявил, что патриотические прогосударственные силы получили в 2014 году огромную фору.