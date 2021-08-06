Как уже становится понятно назначение министром инфраструктуры и сверхактивность на этом посту должны были помочь Александру Кубракову пройти кастинг на роль премьера.

Как пишут "Одесские ведомости", действия навязанного ему заместителя (от ФПГ Ахметова) Юрия Васькова привели к возникновению серьезных проблем в морской отрасли.

Напомним, что СБУ изъяла в рамках следственных действий все сервера и программы, которые позволяли в режиме онлайн выдавать необходимые документы нашим морякам.

Васьков пока только разводит руками и надувает щеки, дескать еще пару месяцев и ситуацию исправят. Он сообщил, что теперь Министерство будет подтверждать легитимность документов моряков в письменном виде. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о закупке Crew Evaluation System 6.0 - признанной системы компьютерного тестирования моряков. Это позволит сделать процесс оценки знаний более прозрачным и убрать из него человеческий фактор, коррупцию и взятки. Красивые слова! Когда вновь заработает система выдачи документов, непонятно. Реестр, впрочем, как и другие электронные серверы до сих пор заблокированы СБУ, хотя формально, пару дней назад СБУ вернули реестр Мининфрастуктуре, но работать в нем нет возможности. Поэтому обещания о подтверждении легитимности попахивают служебным подлогом. Пока же моряки сидят на чемоданах в ожидании рейсов. Крюинги заявляют о невозможности проверить на легитимность документы наших моряков. Украина уже несет репутационные убытки. Все это может привести, по мнению экспертов, к списанию на берег тысяч моряков, и как результат - к росту осенних протестных настроений.

Напомним, по данным Морской палаты Украины, в мире трудится около 200 000 украинских моряков, которые приносят в страну около около $3 млрд в год. Сейчас все эти люди и денежные поступления зависят от нерасторопности одного человека – заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова. Следует отметить, что эксперты предупреждали о возможных рисках для развития отрасли в связи с назначением на эту должность фигуранта ряда уголовных разбирательств Юрия Васькова. В 2013 году Васьков был назначен председателем ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ). А в 2015 году поработал заместителем министра инфраструктуры Украины, после чего якобы ушел в бизнес. В частности, одесские транспортно-экспедиторские компании ООО «Одемара» и ООО «Одемара-Интер» официально принадлежат его дяде. Но, как отмечают инсайдеры, только де-юре.

Эти конвертационные центры в настоящее время находятся под следствием по делу о причинении многомиллионных убытков государственному бюджету при экспорте зерна (ЕРДР No 12021000000254 от 18.02.2021 - часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины). В рамках досудебного расследования МВД под процессуальным руководством Генпрокуратуры рассматривает факты преступного сговора компаний Васькова с иностранными зернотрейдерами Bunge, Cargill, CHS, OLAM и Kernel Trade, которые через карманные офшоры Omnilogic Shipping LLC (Грузия, Батуми) и ODM Logistics Limited (ОАЭ, Дубай) вывели из Украины миллионы долларов.

А чего только стоит "слив" 2 млрд бюджетных гривен на провальное строительство терминала «Карантин Молл» в порту Одессы под его руководством. Затем дело было замято, а Васькова уволили.

27 июня 2019 года ГБР представило в ЕРДР No 620190000000944 материалы (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины) в отношении должностных лиц ГП «АМПУ», ГП «ОМТП» и Министерства инфраструктуры Украины в связи с событиями, которые произошли в период, когда заместителем министра был Юрий Васьков. Именно он считается ключевым чиновником, который дал зеленый свет буксирной схеме, из-за которой бюджет Украины потерял сотни миллионов гривен.

В СМИ сообщалось, что в начале мая 2021 года для назначения Васькова заместителем министра инфраструктуры Украины было передано еще одно неофициальное «вознаграждение» в размере 2 миллионов долларов. И это только часть эпизодов из интересной биографии человека, от которого сейчас зависит будущее украинского флота, ну и политическое будущее его шефа Кубракова.