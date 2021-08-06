Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, зачем президент РФ Владимир Путин оккупировал украинский Крым

«Он понимает, что хорошо, ему это добавит несколько процентов. Но у него уже ж задача не в этом. У него задача – остаться в учебниках истории России на века. Быть великим правителем, который собирает исконно «российские территории»… То есть он уже на самом деле мыслит за пределами своей жизни», - говорит эксперт.

По его словам, бывший президент Украины Петр Порошенко не мыслил за пределами своей жизни.

«Разве что в принципе возврат автокефалии нашей церкви с Томосом – это масштабное действо. Но, к сожалению, оно было очень девальвировано предвыборной кампанией. То есть его сделали, по сути, из цивилизационного достижения инструментом предвыборной кампании одного конкретного политика. Поэтому Томос проиграл, что к нему примазался Порошенко», - сказал Толкачев.

Однако футуролог выразил надежду, что нынешний глава государства Владимир Зеленский будет мыслить масштабнее.

«Кто-то говорит, что это чушь, что не суждено клоуну стать полководцем… Но, знаете, я последнее время наблюдал, что именно те, от кого ничего вообще не ждешь, могут удивлять. Мы много возлагали на Ющенко, мы много возлагали на Порошенко… И что? Мы очаровываемся, ждем, вдохновляемся, а нас только предают и разочаровывают. А когда мы ничего не ждем – потом бац, и будет приятный сюрприз», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Толкачев назвал пять условий, при которых Донбасс снова станет украинским.

Также Politeka писала, что Толкачев рассказал, что Украина может предложить миру.