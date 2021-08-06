Авторша книги «Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму» Наталья Гуменюк объяснила, что ответственность за войну лежит на тех режимах, которые поддерживают ее существование. Так она сказала в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика», делясь своим опытом работы в Черногории и Косово.

Гостья программы рассказывает, что работала в Черногории и Косово, а потому может сделать свой вывод относительно ситуации там. Она отмечает, что существует определенная школа мыслей, согласно которой Косово - это буквально непонятно что. Тем не менее, Гуменюк смогла сформировать собственное мнение о Балканах.

Она рассказывает, что получила возможность увидеть и острую фазу конфликта, и противоположную, где люди могут просто жить без агрессии друг к другу. То есть, подчеркивает Гуменюк, она увидела решение определенных конфликтов, возвращение территорий, позитивное развитие событий. «Мой опыт работы в зонах конфликтов дает надежду», - заключает она.

Попутно авторша комментирует и ситуацию на аннексированном полуострове: там не все говорят о политике. «Есть какое-то большинство, которое не то что аполитично, а которое готово согласиться с той ситуацией, которая есть. Его меньше всего показывают в медиа», - подчеркивает она. Как объясняет Гуменюк, в Крыму есть люди, которые просто не хотят обсуждать политические темы и умышленно избегают их.

Также она подчеркивает, что в современном мире все, по сути, происходит быстрее. «То, что в 90-е тянулось годами, в наше время это все происходит с молниеносной скоростью», - говорит авторша.

Как сообщала Politeka, Гуменюк рассказала о своей книге «Затерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма».

Также Politeka писала о том, что Гуменюк рассказала о настроении большинства крымчан.