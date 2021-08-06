Часто Конституция включает в себя механизмы внесения изменений и дополнений. Как это происходит в Украине и в мировой практике, рассказал в своем блоге «Конституционные диалоги» юрист, общественный активист, председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко.

«В украинской Конституции часть норм меняется парламентом по сложной процедуре. Нужно две сессии, во время второй нужно более 350 голосов. Это уникальное изобретение украинского конституционализма: иметь заключение Конституционного Суда, причем совещательное, не противоречат ли предложенные изменения основам Конституции. Но иногда Конституция заходит в тупик и изменить ее без определенного революционного момента очень трудно», - делает вывод юрист.

Он продолжает: «Да, статьи Конфедерации, которые мы можем считать прото-конституцией Соединенных Штатов, принятые во время войны за независимость, или Американской революции, как ее называют сами американцы. Они содержали очень четкий механизм внесения изменений и дополнений. Для этого нужна была ратификация всех тринадцати штатов. Поскольку этот механизм был слишком сложным и нереалистичным, те, кого сегодня называют отцами-основателями Соединенных Штатов, собрали Конституционный Конвент в Филадельфии - одно из самых известных в истории собраний, которое разработало главную Конституцию США, и которой уже почти 250 лет», - рассказывает юрист.

«С точки зрения формального конституционализма это был конституционный переворот, поскольку он не придерживался процедур, предусмотренных действующим в то время высшим правом Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, прямая апелляция к народу, ратификация Конституции в обход процедур, предусмотренных статьями Конфедерации, оказалась удачной попыткой, и история это подтвердила», - говорит Друзенко.

Ранее Politeka сообщала, что Друзенко призвал открыть качественные бесплатные курсы украинского языка.

Также Politeka сообщала, что Шишкин рассказал, кто готовил Конституцию Украины.