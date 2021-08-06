Эксперт по вопросам Общественного бюджета Владимир Басовский в интервью изданию Kyiv.Press рассказал, какие проекты можно реализовать благодаря этой платформе идей, а также объяснил, почему авторы почти не предлагают строительство дорог

Так, он объяснил, почему проекты в основном касаются благоустройства территорий - ЖКХ, улучшение состояния школ и детсадов, проекты, касающиеся развития молодежи и спорта, но мало проектов, касающихся инфраструктуры, транспорта или ИТ-сферы.

Басовский отметил, что предел бюджета - до трех миллионов гривен, то есть около 100 тысяч долларов, на которые можно положить максимум 400 метров дороги. Соответственно, объясняет он, немного людей будут пользоваться ею, а для победы проект должен набрать 6 тысяч голосов. По его словам, можно предлагать проект по пешеходному переходу в опасной зоне, такие идеи пользуются поддержкой людей. Само же строительство дорог, уверен эксперт, не стоит осуществлять за счет Общественного бюджета.

«Есть два вида дорог. Центрального и межквартального назначения. Вторыми занимаются райгосадминистрации и ДЭУ. Им ежегодно выделяются на это деньги. Постепенно сделают. Но, чтобы сделать все дороги сразу, надо три года бюджет полностью направлять только на ремонт. Тогда мы не увидим детских площадок, мостов, скамеек и лифтов», - говорит Басовский.

В общем, считает эксперт, киевляне должны сами определять, на что тратить бюджетные деньги и как развивать столицу. По его мнению, если активно заниматься развитием и улучшением города, собирать деньги на ремонты подъездов, дворов, утепление фасадов, то отношение к нему также меняется: такие люди не будут мусорить, будут бережно относиться к домам и дворам, не портить площадки, а это значительно лучше, чем финансовая выгода.

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