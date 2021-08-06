Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?»рассказал, всем ли нужно вакцинироваться от коронавируса.

По его словам, с точки зрения эпидемиологии, чтобы искоренить инфекцию, необходимо вакцинировать 98% населения. Остальные 2%, которые имеют прямые противопоказания в виде аллергических реакций, острых заболеваний либо обострения хронических заболеваний, могут или не вакцинироваться, или перенести вакцинацию.

«В целом группа коронавирусов насчитывает чуть меньше 50 видов, из которых 7 – патогенны для человека. Порядка 40 видов коронавируса – это коронавирусы животных и 7 – это непосредственно группа коронавирусов, которые патогенны для человека и вызывают у него заболевания», - говорит Кравченко.

Врач-эпидемиолог отмечает, что 4 вида вызывают простудные заболевания и кишечные расстройства, которыми мы болели много раз на протяжении всей жизни. А вот остальные 3 вида коронавируса вызывают особо опасные инфекционные заболевания такие как атипичная пневмония, Ближневосточный респираторный синдром и COVID-19.

На данный момент штамм «Дельта» несет для нас самую большую угрозу в ближайшем квартале, предупредил он.

«Группа коронавирусов – это РНК-вирусы. Для них вообще характерно большое количество мутаций. Как вы понимаете, чем больше людей болеет – тем больше происходит мутаций. Чем больше происходит мутаций – тем лучше адаптируется к человеческой популяции непосредственно сам коронавирус. Поэтому у нас один из вариантов развития событий – это то, что он адаптируется и останется с нами навсегда в виде сезонной инфекции либо какой-либо другой», - резюмировал специалист.

Как сообщала Politeka, Одесчина оказалась среди лидеров по распространению штамма «Дельта».

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