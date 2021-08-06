Уже сегодня, 06 августа, в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выходит новый выпуск проекта «Юристы отвечают». Темой эфира станут миграционные вопросы: переезд, программы иммиграции в Канаду, визы США и других стран.
Гостем нового выпуска передачи стала иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич.
Во время прямой трансляции будут обсуждаться самые горячие темы, связанные с эмиграцией: виды виз в США и других стран, участие в лотерее Green Card и опыт ее победителей, документы для выезда за границу и другие актуальные вопросы.
Юристка расскажет о важных нюансах, опираясь на 10-летний опыт в этой практике.
Каждый, кого интересуют вопросы по теме эфира, сможет задать их юристке в режиме лайв и получить краткую консультацию от квалифицированного специалиста.
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