Уже сегодня, 06 августа, в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выходит новый выпуск проекта «Юристы отвечают». Темой эфира станут миграционные вопросы: переезд, программы иммиграции в Канаду, визы США и других стран.

Гостем нового выпуска передачи стала иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич.

Во время прямой трансляции будут обсуждаться самые горячие темы, связанные с эмиграцией: виды виз в США и других стран, участие в лотерее Green Card и опыт ее победителей, документы для выезда за границу и другие актуальные вопросы.

Юристка расскажет о важных нюансах, опираясь на 10-летний опыт в этой практике.

Каждый, кого интересуют вопросы по теме эфира, сможет задать их юристке в режиме лайв и получить краткую консультацию от квалифицированного специалиста.

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