Какова причина назначения встречи президентов США и Украины на 30 августа? На эту тему рассуждает политолог и эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в программе «Что дальше?» с Любовью Завальнюк на канале «Знай24»

Прежде всего эксперт отмечает, что для Украины было бы лучше, если бы встречу Байдена с Зеленским назначили на конец июля, ведь август - это сезон отпусков в США. Именно поэтому, рассказывает он, с украинской стороны все время и навязывалась дата на конец июля.

Как минимум, говорит Воля, такой вывод можно было сделать. «Вспомните, после того, как атаковали постоянно этим вопросом, когда будет ПДЧ, уже даже Байден довольно эмоционально ответил: «Когда коррупцию поборете», - отмечает политолог.

В то же время США, говорит он, акцентировали скорее на конце лета. «И я так понимаю, что дата 30 августа — это достаточно символично. Это предпоследний день лета», - рассуждает Воля. Также эксперт убежден, что какого-то охлаждения в отношениях Украины и США не будет. «Речь идет об вот этом осадке. Поэтому поставили на предпоследний день», - утверждает он.

Как сообщала Politeka, Воля рассказал, с какими проблемами столкнулась Крымская платформа.

Также Politeka писала о том, что Загородний высказался о встрече Тихановской с Байденом.