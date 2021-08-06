В новом выпуске программы «Развилка» на канале Руслана Бизяева с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев рассказал о смысле создания Крымской платформы, и для кого может быть выгодна фрагментация Украины.

«Изначальная задумка Крымской платформы была в том, чтобы объединить разрозненное международное мнение относительно ситуации вокруг Крыма, но по ходу его реализации получилось все как всегда. На данный момент Крымская платформа – это чисто медийное мероприятие, которое к реальной политике не имеет никакого отношения», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что Крымская платформа сейчас направлена больше в сторону внутреннего потребителя. Сама по себе проблема Крыма представляет собой на данный момент замороженный конфликт, считает он, а когда и на сколько он разморозится пока нет понимания, но скорее всего к концу 2020-х годов.

«Для России «нет Украины – нет проблемы», и сразу же проблема Крыма отпадает. Но дело в том, что последствия фрагментации Украины могут так сильно ударить по Европе во всех ее аспектах, что, насколько я понимаю и вижу ситуацию, сейчас это не выгодно никому. Все хотят, чтобы Украина была частью какой-то концепции: либо Евроатлантической, либо же новой большой Евразии», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Якубина: ожидалось, что на Крымскую платформу приедет Джо Байден.

Также ранее для Politeka Якубин заявлял про ожидание, что мировые лидеры будут заинтересованы в создании формата Крымской платформы.