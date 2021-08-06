Какое будущее ожидает режим белорусского диктатора Александра Лукашенко? Своё мнение об этом в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» высказывает режиссёр, художественный руководитель театра-студии «Чёрный квадрат» Анатолий Неелов.

«Сегодняшняя Беларусь – это гнойник, который лопнет, и, к сожалению, опять лопнет с кровью. Там цензура действует повсюду, в том числе и в театрах – я знаю случаи, когда заставляли менять названия пьес. Цензура в Беларуси существует даже на простейшем уровне. Радует только то, что её осуществляют достаточно халатно, больше для вида, чем на самом деле. У меня очень много претензий к украинской власти – и к прежней, и к нынешней, но она сохраняет народу достоинство. В отличие от белорусской власти», - говорит режиссёр.

По его словам, власть в Украине может делать массу ошибок и принимать неправильные законы, но она никогда не унижает народ.

«Хуже всего то, что и после диктатора далеко не всегда жизнь меняется к лучшему. На Гаити до сих пор всё печально – и печально именно из-за Дювалье, хотя самого Дювалье давно уже нет. А рядом, на том же острове – демократическая Доминиканская республика. И там тоже не земной рай, но по сравнению с Гаити эта страна процветает», - отмечает Анатолий Неелов.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Олег Лесной рассказал о том, почему Лукашенко добровольно не отдаст власть.

Также Politeka сообщала, что политик Андрей Пелюховский прокомментировал решение белорусского диктатора закрыть границу с Украиной