Свободу дает любовь, она освобождает человека от страстей и пороков.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь» об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), пишет «Знай».

"Бог есть любовь. И Божественная любовь присутствует везде, во всей Вселенной. Без конца и без края. Нужно откликнуться на нее и впустить в свою жизнь», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что любовь это дар Божий, который посылается человеку свыше.

"Не может человек своими силами познать ее. Любовь - божественной природы и можем только улавливать ее очертания, но не постичь. Любовь дается мужественному сердцу, которое бросило вызов всему временному. Милосердный Господь видя даже малые шаги и робкие намерения, укрепляет на спасительном пути, утешая своей любовью», - пояснил архиерей.

Именно Божья любовь, Божья искра является первоисточником всех проявлений любви на Земле, считает управляющий делами УПЦ.

«Это и любовь между супругами, и родительская любовь, и дружба, и милосердие. Без божественной сердцевины нет настоящей любви. Все остальное - это иллюзия и самообман. К сожалению, в большинстве своем люди довольствуются суррогатами, которые вгоняют еще в большее рабство, так и не испытав за все жизни спасительной силы любви», - сказал владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что признак настоящей любви-отблеск блаженства. «Она никогда не вызывает страх, не ранит, а возвышает и освобождает. Всю жизнь нужно приобретать любовь. И за труды Господь, в нужный момент, благословит даром любви», - заключил он.