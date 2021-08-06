Вчера, 5 августа, в Харькове СБУ провела ряд обысков у членов Азовского движения. «Национальный корпус» заявляет, что власть боится ветеранов и патриотов, поэтому прибегла к преследованию

В официальном заявлении «Нацкорпуса» отмечается, что реальная причина этих обысков – желание власти зачистить улицу.

Сегодня, 6 августа, в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения патриотам из Харькова. В «Нацкорпусе» призывают украинцев поддержать защитников Украины.

«Азовское движение восьмой год стоит в авангарде борьбы за наше государство, как на передовой, так и в тылу, не давая власти договариваться с врагами и сдавать национальные интересы государства. Именно представители Азовского движения вместе с другими патриотическими объединениями восьмой год не дают пророссийским силам развалить страну изнутри», - заявили в «Национальном корпусе».

Сообщается, что все члены Азовского движения, у которых вчера прошли обыски – это ветераны российско-украинской войны и общественные активисты, которые всегда первыми вставали на защиту государства.

«Один из задержанных – автор известного во всем мире лозунга «Путин – х*йло», харьковский патриот, ветеран российско-украинской войны Сергей Величко (Чили). Сегодня он пострадал за свою активную гражданскую позицию», - говорится в заявлении.

Как сообщил «азовец» Максим Жорин, из всех регионов Украины на суд к «Чили» и другим задержанным патриотам едут сотни людей.

«Но властям не нравится право украинцев на мирный протест. В Харьковской области вблизи Валок силовики перекрыли дорогу нашим активистам. Безосновательно держали 4 часа на месте, что-то выясняя, и просто тянули время. Отпустили только когда поняли, что просто так никто это терпеть не будет», - написал он.

Также лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий рассказал, что во время обысков у ветеранов и активистов ничего не нашли.

«Оружие, которое изъяли у ребят, оказалась абсолютно легальным. Деньги... У одного из ребят – у Сергея Величко – нашли крупную сумму денег. Ту сумму денег, которую он совершенно открыто и публично собирал на лечение Артема Мошенского (представителя «Нацкорпуса», - ред.)», - сказал Билецкий.

Как сообщала Politeka, в Харькове появился первый проукраинский кандидат на должность городского головы.

Также Politeka писала, что Билецкий заявил, что Запад нам навязывает «формулу Штайнмайера».