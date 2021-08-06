В программе Сергея Дойко «Личность» правозащитник, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, сопрезидент Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс объяснил, каким является украинское общество. По его словам, происходит переход от авторитарной евразийской империи к государству на демократических началах

По словам гостя программы, Украина сейчас пытается порвать связи с евразийским пространством и авторитарной империей. Но здесь все еще, говорит он, работает одно правило: человек у власти стоит выше закона - и это элемент украинской ментальности и идентичности. «Это не западный подход, это не европейские ценности. Европейские ценности - закон над любым представителем государства, даже над президентом и премьер-министром», - подчеркивает правозащитник.

С другой стороны, Зисельс акцентирует на недолгом возрасте независимой Украины - лишь 30 лет. Чтобы не быть голословным, он предлагает вспомнить США начала прошлого века, тоже молодое еще государство. «И что они тогда собой представляли? Коррупция огромная, драки между собой, никакого авторитета у власти, кроме, возможно, президента, и то не всякого», - рассказывает диссидент.

Он подчеркивает, что прошло достаточно времени, прежде чем американцы построили авторитетные институты, обеспечивающие стабильность государства и защиту от колебаний.

Попутно Зисельс комментирует критику бывшего президента США Трампа, хотя он с ней и не слишком соглашается. «Его личные качества, внешние, манера разговаривать, не очень высокая компетентность и культура производили не очень хорошие ощущения. Такой президент с такими импульсами такую страну как Украина мог бы завести Бог знает куда», - рассуждает гость программы. В то же время он объясняет, что США, имея уже сильные государственные институты, не позволят ни одному политику превысить свои полномочия.

Как сообщала Politeka, Зисельс рассказал, чему его научил опыт пребывания в лагерях для заключенных.

Также Politeka писала о том, что Зисельс прокомментировал конфликт между СБУ и НАБУ.