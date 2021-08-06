Политолог и эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24” рассказал, с какими проблемами столкнулась Крымская платформа.

“Назначили на 23 августа Крымскую платформу. И Крымская платформа в итоге, по составу участников, стала жертвой двух обстоятельств. Во-первых, это сезон отпусков в западном мире вообще, не только в США, во-вторых — это визит президента Зеленского в Соединенные Штаты. В начале августа, в середине августа, или в конце, как сейчас — не важно. Но получается, что дважды на самом высоком уровне в течение двух-трех недель две встречи — это слишком баловать”, - сказал Владимир Воля.

Он отметил, что именно поэтому вице-президент США Камала Харрис не прилетит на Крымскую платформу.

“С точки зрения внутреннего распределения обязанностей — оно то, возможно, и так. Но вице-президент избирается вместе с президентом США, в том числе для того, чтобы представлять Соединенные Штаты на международной арене. Поэтому, ради символического мероприятия вице-президент не может прилететь, а министр транспорта, который вообще внешней политики не касается… Он может приехать”, - добавил Воля.

Как сообщала Politeka, Якубин отметил, что ожидалось, что на Крымскую платформу приедет Джо Байден.

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Также Politeka сообщала, что Подоляко заявил, что, к сожалению, Украина сама себя так поставила, что вопросы будут решать без её участия.