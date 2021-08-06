В «Национальном корпусе» прокомментировали вчерашние обыски у членов Азовского движения в Харькове и заявили, что власть боится массовых протестов и патриотов.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Нацкорпуса».

«Характер обысков, статьи, которые инкриминируют – все это носит ярко выраженный заказной характер. Реальная причина такого «показательного выступления» – желание власти зачистить улицу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Азовского движения, у которых прошли обыски – это ветераны российско-украинской войны и общественные активисты.

«Это украинцы с четкой патриотической позицией, которые всегда первыми вставали на защиту государства. Именно они попали под давление правоохранительных органов по совершенно вымышленным причинам», - заявили в «Нацкорпусе».

Как известно, один из задержанных – харьковский патриот, ветеран российско-украинской войны Сергей Величко (Чили).

На суд к Величко и другим задержанным патриотам из всех регионов Украины едут неравнодушные украинцы. Однако, как сообщил «азовец» Максим Жорин, в Харьковской области вблизи Валок силовики перекрыли дорогу активистам и держали их 4 часа на месте.

В «Нацкорпусе» считают, что власть преследует ветеранов и патриотов, потому что именно они являются той силой, которая не дает предать национальные интересы государства.

Сегодня, 6 августа, в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения патриотам из Харькова. «Национальный корпус» призывает поддержать защитников Украины.

Как сообщала Politeka, в Черкассах «Нацкорпус» прогнал из-под суда сторонников «ОПЗЖ».

Также Politeka писала, что «Нацкорпус» почтил память Романа Шухевича: Этот человек навсегда с нами, он вдохновляет нас и ведет в бой.