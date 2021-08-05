Именно государство обязано быть тем субъектом, который создает пространство для счастья. Об этом в программе « БДСМ » с Алексеем Толкачёвым рассказал украинский бизнесмен, издатель, писатель, основатель Института исследования счастья Владимир Чеповой.

«Моей книге «Перекресток» уже 25 лет, а она актуальна до сих пор. Потому что ее герои поднимают вопрос смысла бизнеса, экономики. Я понял, что самая бомба лежит в экономике. Очень хочется, чтобы миром правила любовь. Но, к сожалению, миром правит экономика. А у экономики двигатель стоит. Где проблема? В экономике. Потому что экономика конкурентная. Конкуренция убивает мир, потому что конкуренция – это гибридная война. Это продолжение войны. Просто что война имеет топливо – ненависть, а конкуренция – это зависть», – говорит он.

Есть добросовестная конкуренция, это, как говорится, белая зависть.

«А недобросовестная – это черная зависть, но и то, и другое – это грех. Давайте новый двигатель искать! Это для мира, не только для Украины. Но мы страдаем именно от гибридной войны. И она в мире, и она направлена ​​на нас. Мы же на границе, мы на границе двух миров. И, безусловно, как можно построить что-то прекрасное, такой садик возле дома, когда ты просто на грани войны? Это пояс ужаса!», - объясняет Чеповой.

«Евреи сделали это через экономику, и это план. Давайте, мы победим! Та сторона сдастся, скажет, берите нас в плен. Если у нас получится в экономике. Именно поэтому этот проект трансформаций страны надо реализовывать», - резюмирует он.

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