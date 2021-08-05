Правозащитник, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, сопрезидент Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс в программе Сергея Дойко «Личность» рассказал о том, чему его научил опыт, приобретенный во время пребывания в лагерях для заключенных.

«В 1978 году мне только исполнилось 32 года. Я думаю, что уже тогда был сложившимся человеком со своими принципами, своим путем в жизни, потому что тогда около десяти лет занимался диссидентской деятельностью, все больше и больше входя в нее. Таким образом, на меня не мог повлиять этот срок в лагерях. Это очень важно, что ты попадаешь туда уже сложившимся, это помогает тебе пережить эти годы. Я сидел не так много, мои друзья сидели гораздо больше», - говорит он.

«Этот срок дает ощущение границ твоих возможностей. Ты не все можешь, даже то, что ты очень хочешь. Эта соразмерность желаний и возможностей приходит во время такого непростого опыта. Также я многое научился делать руками. Я и до этого умел что-то делать, а после этого еще больше», - рассказывает Зисельс.

На вопрос ведущего: «Почему средства массовой информации вас так горячо любят?» он ответил: «На войне как на войне. Значит, я представляю для них определенную проблему».

«Я не читаю российские СМИ. Я даже далеко не все украинские читаю. Какая мне разница, что пишут российские СМИ или где-то еще? Вот я хотел бы, чтобы Украина также не обращала внимания на то, что о ней пишут в России, в Америке, в Европе или в Израиле. Это суверенитет. Мы идем своим путем. Если мы его чувствуем и настаиваем, что это наш путь - какая нам разница, что о нас пишут?», - делает вывод правозащитник.

Politeka сообщала мнение главреда портала «Известия в Украине» Янины Соколовской, что нашей стране необходима профессиональная журналистика.