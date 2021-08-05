Условия въезда для туристов по популярным маршрутам

Тем, кто только собирается в отпуск и еще не определился с выбором страны данная информация поможет принять окончательное решение. Пока в Турции пытаются потушить лесные пожары, есть ряд других не менее привлекательных туристических направлений - Черногория, Греция, Хорватия и Италия. Но стоит помнить о правилах въезда для туристов, детально о них сообщает "Стена".

Многие украинцы уже поняли, что возможность качественно отдохнуть - большая. Несмотря на пандемию коронавируса в мире, по данным МИД Украины на 5 августа украинцы могут улететь по 15 популярным направлениям.

Что нужно знать о требованиях ряда стран при пересечении границы?

Албания полностью готова принимать туристов из Украины. Чтобы провести отдых в этой стране, не нужно даже предъявлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, пропускают туристов, которые не проходили вакцинацию. Также не требуется соблюдение изоляции по прилету в страну.

полностью готова принимать туристов из Украины. Чтобы провести отдых в этой стране, не нужно даже предъявлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, пропускают туристов, которые не проходили вакцинацию. Также не требуется соблюдение изоляции по прилету в страну. В Черногории тоже не требуют ни сертификата о вакцинации, ни сдачи тестов.

тоже не требуют ни сертификата о вакцинации, ни сдачи тестов. Для отдыха в Хорватии нужно сдать ПЦР-тест или же тест на антиген. Также пропустят тем, кто предъявит сертификат о вакцинации либо справку, что не болел на COVID-19. Если ничего из списка человек не предъявляет, он по прилету должен провести 10 дней на самоизоляции.

нужно сдать ПЦР-тест или же тест на антиген. Также пропустят тем, кто предъявит сертификат о вакцинации либо справку, что не болел на COVID-19. Если ничего из списка человек не предъявляет, он по прилету должен провести 10 дней на самоизоляции. Для отдыха в Греции нужно либо пройти полный процесс вакцинации и иметь справку, или предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом. Он должен быть сделан не позже за 72 часа до отлета. Дети от 12 лет тоже должны делать тест.

нужно либо пройти полный процесс вакцинации и иметь справку, или предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом. Он должен быть сделан не позже за 72 часа до отлета. Дети от 12 лет тоже должны делать тест. В Кипр смогут попасть вакцинированные от COVID-19 туристы с сертификатом о полной вакцинации. Не признается в Кипре только вакцина Covishield. Также можно лететь и с отрицательным ПЦР-тестом.

смогут попасть вакцинированные от COVID-19 туристы с сертификатом о полной вакцинации. Не признается в Кипре только вакцина Covishield. Также можно лететь и с отрицательным ПЦР-тестом. В Болгарию можно попасть только обладателям COVID-сертификата ЕС о вакцинации, иметь документ о перенесенной болезни либо сделать ПЦР-тест.

можно попасть только обладателям COVID-сертификата ЕС о вакцинации, иметь документ о перенесенной болезни либо сделать ПЦР-тест. Самой лояльной к туристам касательно вакцинации является Турция . Попасть на отдых смогут все, кто привился любой из зарегистрированных вакцин. Также подходит и документ, подтверждающий, что человек переболел в последние полгода на COVID-19. Можно предъявить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.

. Попасть на отдых смогут все, кто привился любой из зарегистрированных вакцин. Также подходит и документ, подтверждающий, что человек переболел в последние полгода на COVID-19. Можно предъявить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. В Грузию пускают тех, кто имеет негативный результат ПЦР-теста. Но на 3-ий день по прилету нужно вновь сдавать анализ за свой счет. Вакцинированным легче путешествовать, так как страна признала все вакцины.

пускают тех, кто имеет негативный результат ПЦР-теста. Но на 3-ий день по прилету нужно вновь сдавать анализ за свой счет. Вакцинированным легче путешествовать, так как страна признала все вакцины. Отправляясь отдыхать в Египет нужно предъявить сертификат, в котором должен быть QR-код.

нужно предъявить сертификат, в котором должен быть QR-код. В Таиланде нужно строго просидеть 14 дней на карантине.

нужно строго просидеть 14 дней на карантине. В Испании , наоборот, не требуют ни тестов, ни справок. Но нужно заранее заполнить форму Санитарного контроля.

, наоборот, не требуют ни тестов, ни справок. Но нужно заранее заполнить форму Санитарного контроля. Италия принимает отрицательные тесты, также нужно заполнить форму санитарного контроля и 5 дней провести на самоизоляции.

Стоит отметить, что из-за вспышки штамма "Дельта" изменились требования к украинцам. На границе нужно предъявлять один из следующих документов:

Сертификат о вакцинации.

Отрицательный результат теста.

Третий вариант - загрузить приложение "Дия" и придерживаться самоизоляции.

В ВОЗ уже предупредили о возможной новой волне заболеваемости осенью, поэтому неизвестно, будут ли ряд стран принимать вскоре туристов.