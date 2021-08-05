Условия въезда для туристов по популярным маршрутам
Тем, кто только собирается в отпуск и еще не определился с выбором страны данная информация поможет принять окончательное решение. Пока в Турции пытаются потушить лесные пожары, есть ряд других не менее привлекательных туристических направлений - Черногория, Греция, Хорватия и Италия. Но стоит помнить о правилах въезда для туристов, детально о них сообщает "Стена".
Многие украинцы уже поняли, что возможность качественно отдохнуть - большая. Несмотря на пандемию коронавируса в мире, по данным МИД Украины на 5 августа украинцы могут улететь по 15 популярным направлениям.
Что нужно знать о требованиях ряда стран при пересечении границы?
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- Албания полностью готова принимать туристов из Украины. Чтобы провести отдых в этой стране, не нужно даже предъявлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, пропускают туристов, которые не проходили вакцинацию. Также не требуется соблюдение изоляции по прилету в страну.
- В Черногории тоже не требуют ни сертификата о вакцинации, ни сдачи тестов.
- Для отдыха в Хорватии нужно сдать ПЦР-тест или же тест на антиген. Также пропустят тем, кто предъявит сертификат о вакцинации либо справку, что не болел на COVID-19. Если ничего из списка человек не предъявляет, он по прилету должен провести 10 дней на самоизоляции.
- Для отдыха в Греции нужно либо пройти полный процесс вакцинации и иметь справку, или предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом. Он должен быть сделан не позже за 72 часа до отлета. Дети от 12 лет тоже должны делать тест.
- В Кипр смогут попасть вакцинированные от COVID-19 туристы с сертификатом о полной вакцинации. Не признается в Кипре только вакцина Covishield. Также можно лететь и с отрицательным ПЦР-тестом.
- В Болгарию можно попасть только обладателям COVID-сертификата ЕС о вакцинации, иметь документ о перенесенной болезни либо сделать ПЦР-тест.
- Самой лояльной к туристам касательно вакцинации является Турция. Попасть на отдых смогут все, кто привился любой из зарегистрированных вакцин. Также подходит и документ, подтверждающий, что человек переболел в последние полгода на COVID-19. Можно предъявить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.
- В Грузию пускают тех, кто имеет негативный результат ПЦР-теста. Но на 3-ий день по прилету нужно вновь сдавать анализ за свой счет. Вакцинированным легче путешествовать, так как страна признала все вакцины.
- Отправляясь отдыхать в Египет нужно предъявить сертификат, в котором должен быть QR-код.
- В Таиланде нужно строго просидеть 14 дней на карантине.
- В Испании, наоборот, не требуют ни тестов, ни справок. Но нужно заранее заполнить форму Санитарного контроля.
- Италия принимает отрицательные тесты, также нужно заполнить форму санитарного контроля и 5 дней провести на самоизоляции.
Стоит отметить, что из-за вспышки штамма "Дельта" изменились требования к украинцам. На границе нужно предъявлять один из следующих документов:
- Сертификат о вакцинации.
- Отрицательный результат теста.
- Третий вариант - загрузить приложение "Дия" и придерживаться самоизоляции.
В ВОЗ уже предупредили о возможной новой волне заболеваемости осенью, поэтому неизвестно, будут ли ряд стран принимать вскоре туристов.