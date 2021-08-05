«Строить Латвию» в Украине бесполезно. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге «Чаплыга. Без вопросов». Он объяснил, как расстроилась Латвия после распада Советского Союза, и сравнил этот опыт с украинским.

Ведущий ссылается на фильм о Латвии, который показывает события в государстве после распада Советского Союза. Он рассказывает, что тогда на одной территории возникло два государства, в одном из которых люди жили с серыми паспортами и без гражданства, а в другом гражданство было нацио-этническое, его имели те, кто и до Второй мировой войны были гражданами Латвии.

Чаплыга замечает, что и Украина не является однородной в своем составе. «Западная Украина – аналог очень маленькой Латвии, тоже очень пестрая в своей структуре, тоже аграрная и разобщена по мелким субэтническим группам», - отмечает он. Вторая мегаскладовая, говорит политолог, - Восточная Украина, более индустриальная, но она подверглась значительной русификации, а следовательно сейчас русскоязычная.

Как рассказывает эксперт, промышленным центром Латвии была Рига, в ее индустриальных городах преимущественно жили русскоязычные граждане, а местные - на хуторе, условно говоря. Чаплыга добавляет, что родоплеменной принцип исторически разделил этих людей. «Львов как столица Западной Украины очень похож на Латвию: индустрия, наука, там это было в основном русскоязычное, а архаика, к сожалению, из окрестных сел», - рассуждает он.

Ситуацию в Украине Чаплыга описывает так: сначала два кластера находились в симбиозе, но тогда Запад попытался построить здесь Латвию, а потом Восток начал сопротивляться. Как следствие, говорит он, напряжение, Майдан и все дальнейшие события. «Почему боятся вернуть ОРДЛО? Очень просто – тогда треснет в самой западной точке», - подчеркивает эксперт.

Итак, Чаплыга делает вывод, что строить в Украине вторую Латвию бесполезно. Политолог объясняет, что в таком случае в Украине возникнет два государства на разных территориях. «Тогда нужно брать либо опыт Литвы на основе симбиоза, либо печальный сценарий», - констатирует он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга объяснил, что из-за двоих государствообразующих мифов происходит деление.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга объяснил, что для присоединения оккупированных территорий украинцы должны объединиться.