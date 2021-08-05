Следует ли в ближайшее время ожидать появления в Украине новых партий? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политический консультант Николай Спиридонов.

«Оказалось, что «Голос» без Вакарчука не взлетает, и теперь открываются новые ниши для новых политических проектов. Например, есть ниша Юго-Востока – людей, которые проголосовали за Зеленского, но разочаровались в нём. На эту нишу претендует ОПЗЖ, но и к ней имеются вопросы, люди хотят чего-то ещё. Сохраняется запрос на новые лица в политике, от танцоров до греко-римских борцов. Тут кстати придутся и медалисты с Олимпиады. Любой человек может быть эффективным парламентарием, если у него есть хорошая команда», - уверен политический консультант.

При этом, считает он, такой человек может даже продолжать заниматься своим прежним делом – его команда всё равно будет работать.

«Освобождаются ниши тех, кто разочаровался в нынешней власти (а рейтинг «Слуг народа» продолжает падать), в ОПЗЖ, в национал-интеллектуалах наподобие «Голоса». Впрочем, в этой области достаточно сильны позиции Порошенко. Остаётся простор для новых проектов, хотя некоторые из них, скорее всего, будут закрывать», - считает Николай Спиридонов.

Как сообщает Politeka, социологический опрос показал, что сейчас на выборах в Верховную Раду проходят четыре партии.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политолога Дмитрия Левуса, в Украине нет партий в классическом понимании – их заменяют избирательные проекты.