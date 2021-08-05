Если войска остановились, то останутся только кусты. Войска не будет. Это морально-психологическое убийство. Так характеризует вооруженное противостояние между Украиной и Россией бизнесмен, издатель, писатель, основатель Института исследования счастья Владимир Чеповой. В программе «БДСМ» с Алексеем Толкачёвым он рассказал о своем видении выхода из кризиса.

«Им (пророссийским сепаратистам - Ред.) проще, потому что из России приезжают курсанты и отрабатывают, это их обучение. А нашим бойцам психологически очень тяжело. Это сделано для того, чтобы этот пояс ужаса существовал несколько лет. И растет целое поколение в ненависти с обеих сторон для того, чтобы никогда не принять решение сотрудничать между собой», - говорит он.

Чеповой утверждает: «Надо просто громко сказать: «Да, мир, мы готовы к международному комплексного проекту трансформации по правилам такими же, как делала Германия». Надо Меркель сказать: «Слушайте, что вы там, типа, за нас? Но и экономика, бизнес, Северный поток – это бизнес, не трогайте».

Так совсем по другим правилам реанимировали после войны Германию, Южную Корею и Польшу после распада СССР.

«Польша была после Советского Союза. Взяли одну страну из Варшавского договора и сделали показательное выступление трансформаций страны. А почему мы это скрываем? Или мы этого не знаем?», - отмечает политик.

Ведущий интересуется: значит, нам надо «врачей» заинтересовать собой?

«Нет. Каждому из президентов: Ющенко, (только Януковичу не предлагали, потому что у него предложение было с другой стороны), Порошенко и Зеленскому предложен такой сценарий международной трансформации Украины. Пока нет согласования», - резюмирует Чеповой.

Как сообщала Politeka, В Польше бьют тревогу из-за нехватки украинских заробитчан: "фермерам нужно ежегодно...".

Также Politeka сообщала, что Украина может подписать статус союзников вне НАТО с Литвой и Польшей.



