Правозащитник, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, сопрезидент Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс в программе Сергея Дойко «Личность» прокомментировал конфликт между СБУ и НАБУ после скандала с задержанием бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, который принимал решение против автомайдана. Как отмечает Зисельс, причина этой ситуации в том, что мы – слабое государство.

«В слабом государстве такие конфликты между силовыми органами очень часто случаются, потому что нет авторитарной вертикали, которая могла их заставить сдерживать свои конкурентные желания. Относительно американского влияния на НАБУ мне трудно оценить. Я не допущен к таким секретам и различным инсайдерским источникам информации. Я в гражданском обществе, а не у власти. И поэтому мне трудно сказать, какое именно влияние американцев действует на НАБУ», - говорит он.

По его словам, если американцы защищают независимость НАБУ - это не так плохо.

«Зная, что кто бы ни пришел к власти в Украине - все хотят под себя подтянуть все силовые органы, для того чтобы манипулировать ими в собственных политических интересах. Если американцы защищают независимость НАБУ, так же независимы должны быть и Служба безопасности Украины, и это Бюро расследований, созданное недавно, и прокуратура. Это государственные институты», - говорит он.

«Государство стабильно, когда в нем выстроены государственные институты, и они выполняют свою роль, независимо, но по закону. У нас это не выстроено. В нас нет стабильности государства, в том числе и потому, что нет выстроенных государственных институтов», - делает вывод Зисельс.

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