Политический аналитик Юрий Подоляко в эфире программы "Культ Личности" с Русланом Бизяевым рассказал, в чем заключается проблема Евросоюза

Юрий Подоляко отметил, что не только у Польши и Венгрии начался конфликт с Евросоюзом.

"Я думаю, они будут не одиноки. Опять же, мы сейчас видим, какая проблема в Литве. Тут, правда, рукотворная проблема… Литовцы точно также относятся к мигрантам, как и поляки, и венгры. Вообще, проблему Европы надо рассматривать не как проблему двух скоростей по экономике, а как проблему путей интеграции в создании единого европейского ментального поля", - сказал Подоляко.

По его словам, в 1980-1990 годах Европа собиралась вокруг других ценностей, нежели сегодня.

"Европейцы сегодня понимают, что их просто банально обманули. Они себе представляли, что будет собрана какая-то европейская ментальность единая, из разных народов Европы. А получается, что сегодня выстраивается новый плавильный котел империи своеобразной европейской, где европейским ценностям… Вообще нет никакого места", - добавил Юрий Подоляко.

Он отметил, что европейцы являются традиционалистами. Особенно это касается французов и немцев.

"Но их, по сути, при помощи информационных технологий, заставили стать теми, кем они никогда не были. Ну не были ни французы, ни немцы ЛГБТ-шниками. Но теперь это стало не модным, более того — опасным для любого политика. Попробуй, скажи что-то против этого направления, и ты сразу становишься никем. Тебя просто выбрасывают с политики", - подчеркнул аналитик.

Подоляко заявил, что сейчас Европа делится на тех, кто придерживается традиционных ценностей и нетрадиционных.

Как сообщала Politeka, Бизяев отметил, что кредиты — это то, что запускало и перезапускало мировую экономическую модель последние 70 лет.

Также Politeka сообщала, что Вигиринский заявил, что Украина привыкла артикулировать к ценностям: “Мы зря сформировали свои ожидания таким образом”.